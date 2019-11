CARDI, Armande

(née Beauséjour)



À Verdun, le 15 novembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Armande Beauséjour, épouse de feu Joseph Cardi.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Lise), Ginette et Pierre (Nicole), ses petits-fils Jonathan (Anaïs), François (Caroline) et Philippe, ses arrière-petites-filles Maéva et Livia, sa soeur Louise, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 novembre 2019 de 13h à 18h30 suivi des funérailles à 18h30 au complexeLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.