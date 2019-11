PICHER, Daniel



À la Cité de la Santé, le 17 novembre, à l'âge de 71 ans, est décédé Monsieur Daniel Picher, fils de feu Germain Piché et de feu Victoire Larivière.Il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Diane, François, France (André), Sylvie (Réjean), ses neveux et nièces, parents et amis.Il sera exposé au complexe :le jeudi 21 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi dès 9h30.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Maxime, 3700 boul. Lévesque Ouest, Laval, le vendredi 22 novembre à 11h et de là au cimetière Jardin du Souvenir.Un don à la Fondation des Maladies mentales serait apprécié.