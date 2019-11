DUQUETTE, Pierrette



À Laval, le 7 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Pierrette Duquette, ex-conjointe de feu Lawrence Montreuil.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Pierre (Michèle Tremblay) et Michel (Louise Sylvestre), ses petits-enfants David (Kathia Lambert) et Vincent ainsi que ses nièces, ses beaux-frères, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 23 novembre 2019 à 13h30 à l'église St-Sylvain de Laval.