Bruce Dickinson répète avec l’OSQ à Québec

La légende du heavy métal est en ville. Le chanteur d’Iron Maiden, Bruce Dickinson, a rejoint les musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec (QSQ) pour compléter les préparatifs en vue des deux présentations du Concerto For Group and Orchestra, qui fêtera ses 50 ans, jeudi et vendredi, au Palais Montcalm.

Sur cette image fournie par le Palais Montcalm, on peut voir le rockeur de 61 ans au milieu des musiciens de l’OSQ, mardi, lors d’une répétition. À l’extrême droite, on reconnaît le chef d’orchestre Paul Mann, qui avait dirigé le concerto lorsqu’il avait été réinterprété pour célébrer ses trente ans, en 1999, au Royal Albert Hall, à Londres.

En plus de chanter les segments vocaux du concerto composé par le défunt claviériste de Deep Purple, Jon Lord, Dickinson interprétera quelques chansons du groupe derrière les succès Smoke on the Water et Perfect Strangers.

Au moment d’écrire ces lignes, quelques billets seulement – moins d’une dizaine – étaient encore disponibles.