«Complainte pour Catherine»: concert hommage à Kate McGarrigle à Montréal

La vie et l'héritage musical de Kate McGarrigle seront célébrés dans le spectacle «Complainte pour Catherine» que présenteront les membres de sa famille le 5 février prochain, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal.

Afin de souligner les 10 ans du décès de l'artiste montréalaise, Rufus et Martha Wainwright, Anna McGarrigle et Jane McGarrigle, Sylvan et Lily Lanken ainsi que Vinnie Dow et Kathleen Weldon monteront sur scène.

La troisième génération du prolifique clan pourrait être représentée par Arcangelo et Francis Albetta ainsi que Gigi et Islay MacMillan.

On y revisitera les chansons qui ont marqué la carrière de Kate McGarrigle, mais aussi les rôles qu'elle a assumés au cours de sa vie personnelle.

Le coup d'envoi de la vente des billets sera donné ce vendredi à 10 h (evenko.ca). Une représentation aura également lieu à Toronto, le 8 février, au Queen Elizabeth Theatre.

Kate McGarrigle est décédée le 18 janvier 2010. Elle avait 63 ans.