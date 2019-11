Des centaines de milliers de documents sur des victimes du nazisme mis en ligne

Des centaines de milliers de documents sur des victimes du nazisme ont été mis en ligne mardi par le Service international de recherches, le fonds d’archives le plus complet sur les persécutions du régime national-socialiste.

Il s’agit d’environ 850 000 documents concernant 10 millions de personnes, a précisé le Service international de Recherches d’Arolsen sur la persécution nazie, créé à la fin du Second conflit mondial et basé dans la ville allemande de Bad Arolsen (Hesse).

« Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances alliées avaient une tâche gigantesque: elles voulaient documenter les crimes des nazis et rechercher les personnes disparues », rappelle dans un communiqué le Service.

Ces nouvelles archives sont désormais accessibles sur internet, grâce notamment à l’assistance d’une plateforme en ligne de recherche généalogique, Ancestry.

« Les données recueillies par Ancestry enrichissent nos archives en ligne de nombreuses informations précieuses, par exemple sur le sort des travailleurs forcés étrangers », explique Giora Zwilling, une des dirigeantes du Service de recherches.

Les fonds conservés à Bad Arolsen regroupent plus de 30 millions de documents. Le fichier central des noms comprend 50 millions de fiches sur plus de 17,5 millions de personnes.

Il s’agit d’une collection de documents de diverses provenances: documents récupérés dans les camps et prisons à la Libération, documents provenant des différents organismes chargés du rapatriement et des réfugiés, etc.

En 2013, une partie du fonds a été inscrite au registre « Mémoire du monde » de l’Unesco.