En «retenue» pour excès de vitesse

Dans le cadre d’un projet pilote le mois dernier, les policiers estoniens interceptaient les contrevenants qui roulaient trop vite sur l’autoroute et ils leur offraient un choix: payer en argent ou en temps.

Soit les fautifs déboursaient le montant de l’habituelle amende et ils pouvaient aussitôt repartir, soit ils patientaient en retenue dans leur voiture immobilisée sur le bord du chemin pendant 45 minutes ou 1 heure, voire davantage, selon la gravité de l’infraction.

Membre de l’Union européenne depuis 2004 et pays réputé le plus numérisé du monde, l’Estonie n’a pas que des qualités. Son gouvernement a acquis la mauvaise habitude de compter sur les contraventions pour excès de vitesse comme sur une sorte de taxe volontaire très payante pour garnir ses coffres.

Comme là-bas les radars photo omniprésents sur les routes n’affectent pas les points d’inaptitude, un chauffard peut acquitter des amendes pour de petits ou moyens excès de vitesse à répétition sans redouter de perdre son permis, tant qu’il paye! Effet pervers: les pouvoirs publics tendent à tolérer ces contrevenants récidivistes, qui s’avèrent certes un danger public, mais aussi une importante source de revenus (retirer leur permis, ce serait s’empêcher de prélever de juteuses amendes).

Réfléchir

Après une année 2018 funeste sur la route (avec 67 morts pour 1,3 million d’habitants, ce qui équivaudrait à 438 décès au Québec, où le bilan s’élevait à 211), l’Estonie a décidé d’essayer de nouvelles manières de discipliner ses chauffeurs trop pressés.

À force d’interroger des automobilistes, les chercheurs du réseau d’innovation Iklubi, associé à la police, ont constaté que plusieurs jugeaient plus dérangeant le fait de devoir s’immobiliser et s’entretenir avec un agent que celui de dépenser une somme d’argent. «Le but est que les fautifs changent de conduite, et pas juste de les punir par principe», a commenté Elari Kasemets, un des concepteurs, interviewé par le diffuseur public estonien ERR.

Exemple

Les voitures immobilisées «en retenue» sur le bord de la route donnent bien sûr à réfléchir aux automobilistes qui les croisent. Le conducteur fautif qui se résout à «patienter son amende» au lieu de la payer se dit peut-être que, tout compte fait, il n’avait guère besoin de ces kilomètres/heures excédentaires qui lui auraient épargné des minutes ou des secondes.

Et vous? Si les policiers vous offraient le choix de payer votre contravention en temps ou en argent, que préféreriez-vous perdre?