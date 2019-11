Grippe: pensez à vous faire vacciner

En collaboration avec

La campagne de vaccination annuelle contre la grippe saisonnière est en cours et les pharmaciens invitent les personnes à risque de complications et leur entourage à se prémunir contre cette infection en se faisant vacciner.

Patrick Ouellet, pharmacien-propriétaireaffilié à la bannière Pharmaprix répond aux questions courantes sur la vaccination.

POURQUOI SE FAIRE VACCINER CONTRE LA GRIPPE ?

La grippe est une des dix principales causes de décès au pays. Chaque année, 400 Québécois en seraient victimes. La vaccination nous protège et aide à protéger les bébés, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques en leur évitant une hospitalisation.

LE VACCIN EST-IL EFFICACE?

La protection du vaccin contre la grippe varie d’une saison à l’autre et dépend de la correspondance entre les virus inclus dans le vaccin et ceux qui circulent au sein de la population.

La composition du vaccin est revue chaque année pour y inclure les souches de virus les plus susceptibles de frapper. Dans le passé, trois souches étaient utilisées lors de la conception. Désormais, le vaccin en contient quatre : deux de type A et deux de type B. Les nouveaux vaccins sont donc plus efficaces, même si l’efficacité varie également en fonction de l’âge de la personne vaccinée, de son appartenance ou non à un groupe à risque, ainsi que du type de vaccin qui lui est administré.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, le vaccin prévient la grippe chez environ 40 % à 60 % des personnes en bonne santé. En 2018-2019, l’efficacité du vaccin a grimpé à 72 % au Canada, selon la revue Eurosurveillance.

QUI DOIT SE FAIRE VACCINER?

La vaccination antigrippale est recommandée et un vaccin provenant de la Santé publique peut-être offert gratuitement* aux personnes les plus à risque d’hospitalisation ou de décès par certaines infirmières en pharmacie.

Ces personnes sont :

les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques (fibrose kystique, asthme, diabète, cancer, etc.);

les adultes ayant certaines maladies chroniques, incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse;

les femmes enceintes durant les 2 e et 3 e trimestres de leur grossesse;

et 3 trimestres de leur grossesse; les personnes âgées de 75 ans et plus.

Afin de diminuer les risques de transmission, le produit vaccinal peut aussi être offert gratuitement*aux personnes vivant avec un enfant de moins de six mois ou une personne à risque élevé, ainsi qu’aux enfants de 6 à 23 mois en bonne santé et aux personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé.

COMMENT PRÉVENIR LA GRIPPE?

En se faisant vacciner et en adoptant de saines habitudes de vie. Suivre un régime équilibré riche en aliments frais, boire beaucoup d’eau, adopter une bonne routine de sommeil et faire de l’exercice physique régulièrement contribuent à maintenir la force du système immunitaire.

Se laver les mains pendant un minimum de 30 secondes et nettoyer régulièrement les aires de vie et les jouets aident aussi à diminuer la propagation des germes.

OÙ PEUT-ON SE FAIRE VACCINER?

La plupart des Pharmaprix offrent un service de vaccination. Il suffit consulter www.pharmaprix.ca/service pour réserver son vaccin et prendre rendez-vous en ligne.

*des frais d’injection s’appliquent

► Pour plus de détails sur le Programme d’immunisation contre l’influenza du Québec (PIIQ), consulter la fiche sur la vaccination gratuite contre la grippe et les infections à pneumocoque.