Je sors, je reste

Coup de cœur :

EP

Montréal, Texas – Bernard Adamus

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Bernard Adamus propose un nouvel EP intitulé «Montréal, Texas» à travers lequel il replonge dans les chansons de son dernier opus, «C’qui nous reste du Texas» avec de nouveaux arrangements, souvent beaucoup plus épurés, plus acoustiques, une manière de redécouvrir ses chansons. Le nouvel EP contient également un nouveau morceau intitulé «Noir sur blanc». Bernard Adamus poursuit actuellement sa tournée à travers le Québec et fera ensuite quelques spectacles en France.

Disponible depuis le 19 novembre

Je sors :

Lancement

Sentinelles II

Photo courtoisie

La magazine L’Itinéraire fera paraître ce soir, dans le cadre d’un lancement prévu à la Librairie de Verdun, un deuxième recueil, intitulé Sentinelles II, qui regroupe les meilleurs textes de camelots, publiés à travers les pages du magazine, entre septembre 2016 et septembre 2019. L’événement est gratuit et ouvert au public.

Ce soir à 18h à la Librairie de Verdun, 4750 rue Wellington

Littérature

Get Lit!

Photo courtoisie

Organisée par la Quebec Writers’ Federation (QWF) et l’Association des éditeurs de langue anglaise du Québec (AELAQ), la série d’événements «Get Lit!» mettra en scène des auteurs francophones et anglophones d’ici, alors qu'ils auront à discuter autour de quelques thèmes bien ancrés dans notre époque : identité, diversité, culture. L’événement s’inscrit dans le cadre des activités du Salon du livre de Montréal

Ce soir à partir de 18h à l’Agora, 1264 rue Sherbrooke Est.

Exposition

Origines - Stéphane Rousseau

Photo courtoisie

L’animateur, humoriste et acteur Stéphane Rousseau présentera ce soir sa première exposition d’art visuel intitulée «Origines», une série de dessins et d’acryliques sur toiles et sur bois. L’artiste y propose une œuvre où l’étrange rejoint le ludique et à travers laquelle le surréalisme réussit à trouver sa place.

Ce soir à 18h à la Galerie d’art Yves Laroche, 6355 boulevard Saint-Laurent

Exposition

Cartographier des univers

Photo courtoisie

L’exposition «Cartographier des univers» de l'artiste Shuvinai Ashoona sera présentée ce soir à la Galerie Leonard & Bina Ellen Art Gallery, et ce commentée notamment en arabe par l’éducatrice Emma Haraké. L’œuvre de Shuvinai Ashoona propose des portraits de la vie quotidienne à Kinngait (anciennement nommé Cape Dorset), au Nunavut.

Ce soir à 18h à Galerie Leonard & Bina Ellen Art Gallery, 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest

Lancement

Rosier

Photo courtoisie

Le groupe Rosier, anciennement sous le nom «Les Poules à Colin», présentera ce soir les pièces de son dernier EP éponyme à travers lequel le groupe propose un son folk et indie bien arrangé et très coloré. L’album est disponible depuis le 27 septembre.

Ce soir à partir de 17h au URSA Montréal, 5589 avenue du Parc

Je reste :

EP

La solitude des flocons

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète Sarah Toussaint-Léveillé présente son nouvel EP intitulé «La solitude des flocons» à travers lequel l’artiste propose cinq morceaux qui oscillent entre la chanson et la musique ambiante, bien ancrés dans l’introspection.

Disponible depuis le 15 novembre

Livre

Le plaisir des images

Photo courtoisie

Le sociologue et historien de l’art contemporain Maxime Coulombe propose avec «Le plaisir des images» un essai sur l’importance de l’image à notre époque, sur les raisons qui l’expliquent.

En librairie depuis le 12 novembre

Télé

Un souper presque parfait - Végé

Photo courtoisie

La célèbre émission «Un souper presque parfait» propose cette semaine une édition végé, alors que d’anciens candidats d’Occupation Double seront du rendez-vous, à savoir Adamo, Alexandra C., Karine et Alexandra S et Dany.

Ce soir à 18h sur les ondes de V