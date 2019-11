Julie Snyder pilotera «La semaine des 4 Julie»

«La semaine des 4 Julie» : c’est ainsi que s’intitule le nouveau «talk-show» que Julie Snyder pilotera sur les ondes de V à compter du 6 janvier 2020.

Du lundi au jeudi, à 21 h, l’animatrice proposera entrevues, performances, reportages, échanges avec des collaborateurs, jeux, concours et autres surprises en direct, avec l’énergie qu’on lui connaît. Quelques segments ont d’ailleurs déjà été tournés, dont un entretien avec Ellen DeGeneres à Hollywood et une incursion dans une cage de lions en Afrique du Sud.

Parmi les têtes d’affiche qui feront ponctuellement leur tour sur le plateau de «La semaine des 4 Julie», on compte Marie-Lyne Joncas, Arnaud Soly, Khate Lessard (la participante trans d’«Occupation double»), Alice Morel-Michaud, Gabriel D’Almeida Freitas et plusieurs autres.

Qui plus est, Julie et son équipe sont à la recherche de nouveaux talents, toutes disciplines confondues, à mettre en valeur à l’écran. On peut s’inscrire en envoyant une vidéo au julie.noovo.ca.

Julie Snyder, qui bâtit le concept de son émission en collaboration avec son complice Stéphane Laporte, est également productrice de «La semaine des 4 Julie».