La course est lancée

À moins de trois mois de la cérémonie des Oscars, la saison des prix est bien lancée à Hollywood, et les prédictions vont bon train depuis plusieurs semaines dans les médias américains. Des cinéastes Martin Scorsese et Quentin Tarantino aux acteurs Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Scarlett Johansson et Charlize Theron, plusieurs grands noms du cinéma américain pointent déjà parmi les premiers favoris. Voici quelques points à surveiller .

De grosses pointures

Photo courtoisie, Netflix

Le nouveau film du légendaire Martin Scorsese, The Irishman, n’avait pas encore pris l’affiche la semaine dernière qu’il figurait déjà parmi les grands favoris pour les prestigieux prix du meilleur film et de la meilleure réalisation. Mais Scorsese, qui a étonnamment gagné un seul Oscar depuis le début de sa carrière (en 2007, pour The Departed), devra tout de même faire face à d’autres grosses pointures du cinéma, dont Quentin Tarantino (Il était une fois à Hollywood), Noah Baumbach (Marriage Story), Bong Joon-ho (Parasite) et Pedro Almodovar (Douleur et Gloire).

L’année de Scarlett Johansson ?

Photo courtoisie, Netflix

Croyez-le ou non, mais même si elle fait partie du paysage hollywoodien depuis plus de 20 ans, Scarlett Johansson n’a encore jamais obtenu de nomination aux Oscars. Or, de l’avis des experts, cette année pourrait bien être la sienne : la star de 34 ans a de fortes chances d’être citée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans le drame Marriage Story, mais elle pourrait aussi s’illustrer dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa participation à la comédie Jojo Rabbit. La compétition s’annonce toutefois féroce, particulièrement pour l’Oscar de la meilleure actrice, qui est aussi dans le viseur de Charlize Theron (Bombshell) et de Renée Zellweger (Judy).

Netflix s’impose encore

Photo courtoisie, Netflix

Netflix avait frappé un grand coup aux Oscars l’an passé en décrochant trois prix importants, dont celui de la meilleure réalisation. Le géant du streaming pourrait briller encore lors de la prochaine cérémonie des Oscars. Deux films produits par Netflix – The Irishman de Martin Scorsese et Marriage Story de Noah Baumbach – sont déjà cités parmi les grands favoris. Et The Two Popes, un autre film de Netflix, réalisé par le cinéaste brésilien Fernando Meirelles (City of God), pourrait s’ajouter à la liste au cours des prochaines semaines.

Antigone pas dans les favoris

Photo courtoisie, Maison 4 :3

Et qu’en est-il du film québécois Antigone, qui a été choisi pour représenter le Canada dans la course pour l’Oscar du meilleur film international ? Pour l’instant, le drame de la réalisatrice Sophie Deraspe ne figure pas sur la liste de favoris établie par le très respecté magazine Hollywood Reporter, ni dans celle du site spécialisé Indiewire. Rappelons que plus de 90 pays ont soumis des longs métrages pour ce prix, et que seulement cinq d’entre eux seront retenus parmi les finalistes.

Le triomphe du Joker ?

Photo courtoisie, Warner Bros

C’est déjà écrit dans le ciel d’Hollywood : Joaquin Phoenix devrait décrocher la quatrième nomination de sa carrière aux Oscars pour sa performance magistrale dans Joker. Même qu’à ce stade-ci de la course, la plupart des experts s’entendent pour dire qu’il part avec une bonne longueur d’avance pour remporter le prix. Ses principaux rivaux sont pour l’instant Leonardo DiCaprio (Il était une fois à Hollywood), Robert De Niro (The Irishman), Adam Driver (Marriage Story) et Antonio Banderas (Douleur et Gloire).

► La 92e cérémonie des Oscars aura lieu le 9 février 2020 à Los Angeles. Les nominations seront dévoilées le 13 janvier prochain.