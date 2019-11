Le CH confirme: ce sera long pour Jonathan Drouin

Le Canadien de Montréal a annoncé mardi que son attaquant Jonathan Drouin sera absent des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour un minimum de huit semaines.

L’agent du Québécois, Allan Walsh, avait déjà révélé la durée de l’absence de son client sur son compte Twitter, lundi.

Drouin a subi une intervention chirurgicale à un poignet, lui qui a été blessé lors de la troisième période de l’affrontement contre les Capitals de Washington, vendredi dernier.

Cette saison, le numéro 92 a amassé sept buts et huit mentions d’aide pour 15 points en 19 parties. Il a également écopé de six minutes de pénalité et maintenu un différentiel de +4.

Acquis du Lightning de Tampa Bay en juin 2017, Drouin a récolté 114 points, dont 38 buts, depuis qu’il porte l’uniforme du CH, et ce, en 177 rencontres.

Paul Byron aussi

Le Bleu-Blanc-Rouge a également profité de la journée de mardi pour indiquer que son attaquant Paul Byron était aussi passé sous le bistouri.

Celui-ci a été opéré à un genou et devrait être en mesure de rechausser ses patins dans quatre semaines. Le petit attaquant a subi sa blessure pendant le même affrontement contre les «Caps».

En 19 rencontres en 2019-2020, Byron a touché la cible une fois et obtenu trois aides pour quatre points.