Martin Matte : des fans partout dans le monde

MONTRÉAL – Son plus récent spectacle, «Eh là là...!», disponible en version condensée sur Netflix depuis la mi-octobre, Martin Matte dit déjà recevoir des messages d’internautes de partout dans le monde, qui lui transmettent leurs commentaires sur son travail.

«Je m’en fais parler tous les jours, a raconté l’humoriste, qui lançait mardi la cinquième édition des "Beaux 4 h" de la Fondation qui porte son nom. Ça me surprend toujours de recevoir un message d’un Argentin, d’un Chilien ou d’un Russe, qui regarde le "show" en version sous-titrée, et qui "tripe". Ça me fascine. Le dernier voyage que j’ai fait, c’était au Portugal ; j’ai parlé avec des Israéliens et, le lendemain, quand je les ai revus, au déjeuner, ils avaient écouté mon spectacle sur Netflix. C’est très accessible.»

Retour à la télévision

Par ailleurs, Martin Matte est en période intensive d’écriture pour un projet destiné à la télévision, qu’il développe avec sa maison de production des 20 dernières années, Encore, laquelle était aussi à l’origine de sa comédie «Les beaux malaises».

L’artiste refuse pour l’instant de confirmer si des tournages auront lieu en 2020, mais avance que le tout devrait se concrétiser «dans les prochaines semaines». L’émission sera-t-elle diffusée à TVA, comme «Les beaux malaises»? Martin Matte ne nie pas la possibilité.

«J’ai travaillé avec eux et ç’a super bien été», s’est-il contenté d’hasarder.