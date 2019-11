Ouverture du procès d'un policier de Longueuil accusé d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur

Un policier de Longueuil est accusé d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, lui qui aurait copié sans autorisation des informations « très secrètes » provenant d’informateurs.

Le procès de Marc-Olivier Perron s’est ouvert ce matin devant un jury de cinq femmes et sept hommes, au palais de justice de Longueuil.

Les faits qui lui sont reprochés seraient survenus en mars 2016, dans les locaux sécurisés du Bureau d’analyse des renseignements criminels (BARC), situés dans le secteur Saint-Hubert, à Longueuil.

Selon ce qu’a dit la Couronne dans son exposé d’ouverture, l’agent Perron était alors assigné à des tâches administratives au sein du BARC.

Or, le 17 mars 2016, le policier se serait présenté sur place en dehors de ses heures de travail et y serait resté pendant 73 minutes.

Données copiées

La poursuite tentera de prouver que, pendant ce laps de temps, Marc-Olivier Perron aurait utilisé le code d’accès et l’ordinateur d’une supérieure hiérarchique pour jeter un œil à des données dites protégées C.

L’agent du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) aurait également copié certaines informations sur un support USB, sans en avoir l’autorisation.

« Lors de la perquisition au domicile de l’accusé, on a retrouvé les données sur le support USB dans un sac à dos personnel. Ces informations peuvent mettre en péril la vie d’informateurs et n’auraient jamais dû se trouver entre les mains de l’accusé, encore moins à son domicile », a affirmé Me Geneviève Beaudin, qui officie pour la Couronne.

Le premier témoin de la poursuite est ensuite venu expliquer que les informations protégées C sont « très secrètes ».

En tant que gestionnaire responsable du BARC à l’époque des infractions alléguées, l’inspecteur Régis Audet a précisé qu’une information de cette nature n’est habituellement connue que de l’informateur et du suspect ayant commis un crime.

« Si une seule personne sait cette information et qu’on l’utilise pour amener un suspect à la cour, le suspect va savoir qui a parlé à la police. Les gens qui évoluent dans le milieu criminel n’aiment pas beaucoup les personnes qui parlent à la police », a témoigné l’inspecteur Audet devant la juge de la Cour supérieure Myriam Lachance.

Le procès de Marc-Olivier Perron, accusé d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, se poursuit cet après-midi.