Overloot: un jeu mobile de Québec disponible dans 155 pays

L’entreprise BKOM Studios poursuit son ascension dans le monde des jeux vidéo avec le lancement d’Overloot, en projet qui avait été entamé en 2017 dans le cadre de la compétition Pixel Challenge dans la capitale.

Le nouveau jeu mobile du studio de Québec sera commercialisé dans cinq langues et disponible dans 155 pays. La direction en a fait l’annonce, mardi matin, dans ses bureaux dans le quartier Lebourgneuf.

«Nous avons été renversés par la performance et les résultats de nos collègues (lors du Pixel Challenge). Nous avons donc choisi de poursuivre leur travail et d’achever leur création», indique Frédéric Martin, président-directeur général chez BKOM Studios. «Le concept qu’ils ont développé sortait des sentiers battus et nous y avons cru immédiatement», dit-il.

Le jeu, disponible gratuitement sur iOS et Android, sera commercialisé à travers le monde grâce à un partenariat avec le WHAT(games) qui est le distributeur de jeux du géant français Gameloft.

L’investissement financier permettant sa création n’a pas été dévoilé.

Overloot est un jeu de puzzle où des héros doivent vaincre des créatures fantastiques. Après chaque défi, les joueurs débloquent des items comme des armes et des armures pour progresser dans l’aventure.

Overloot est la troisième production originale de BKOM Studios après Little Lords of Twilight et Tales from Candlekeep: Tomb of Annihilation.

Autre contrat

En 2018, la direction de la compagnie de Québec avait signé un partenariat d’une durée de trois ans avec le distributeur chinois Seasun Games. Ce dernier a toutefois fermé ses bureaux en Amérique du Nord au cours des derniers mois. Le soutien financier de Seasun Games devait servir à propulser la création Little Lords of Twilight à l’international.

BKOM Studios, qui a aussi un bureau à Montréal, collabore aujourd’hui avec des joueurs comme Hasbro, Disney, Warner Bros et Bombardier.

L’entreprise, qui compte 90 travailleurs, commercialise également des produits en lien avec la réalité augmentée. Pour bombardier, elle a récemment créé un simulateur de vols.