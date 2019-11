Pas cette année

J’ai noté et calculé. J’en ai vu 16 en 10 jours, mais il n’y aura pas de chevreuil dans mon congélateur cette année. Je ne sais plus si j’ai été malchanceux, maladroit, innocent ou simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, au mauvais caractère, au mauvais... je ne sais plus. Pas le droit à la femelle, mais on dirait que les maudits bucks (mâles) le savent. Ils laissent les dames et les petits se découvrir et eux, ils restent bien planqués, inatteignables et en toute sécurité. Toi t’es bien caché, sans odeur, sans bruit, sans indices et ils sont là à quelques mètres et ne sortent pas. Quand on est trop longtemps seul dans cette cache à ne penser qu’à ça, on devient un peu fou et je me demande si ces chevreuils, eux, ne sont pas beaucoup plus brillants qu’on ne le croit. Johnny (Allard), propriétaire du très grand lopin de terre où on chasse, nous dit chaque année que les chevreuils se tiennent et niaisent autour de son chalet dès que la période de chasse est terminée. Je le crois.

LE MORAL DANS LES TALONS

Ces bêtes n’ont pas le journal, ni la radio, ni internet, mais comment savent-elles que depuis dimanche, au coucher du soleil, il n’y a plus aucun danger ? Elles traversent les chemins sans regarder, peuvent provoquer des accidents et marchent tout doucement au vu et au su de tous les taouins de chasseurs que nous sommes, et presque avec un sourire narquois, moqueur et en coin.

Je suis un vieux chasseur et je commence à me sentir ridicule.

Mais... cette chair est trop bonne. Je ne lâcherai pas le morceau. À l’an prochain.

T’AUSSI

Bienvenue à Thierry Henry chez l’Impact, et, d’ores et déjà, nous vous souhaitons un bon et heureux... six mois.

Je voulais écrire un compliment à Messmer, mais j’ai renoncé. Il doit le savoir.

L’encens a été découvert en l’an 100.

Il y a deux amants dont les femmes se souviennent toute leur vie : le premier et le dernier. Le plus extraordinaire, c’est lorsque ces deux amants sont le même homme.

Je paierais cher pour être riche.

À DEMAIN

Je ne leur vois pas les dents, mais je sais qu’ils rient...