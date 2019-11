Pas de concours d’architecture pour une école qui déborde

L’agrandissement d’une école de Montréal où les élèves dînent dans les corridors en raison du manque d’espace a été retardé pendant des mois à cause d’un problème de communication avec le gouvernement.

Quand le fils de M. Jean est entré au secondaire, on parlait déjà d’agrandir cette école en rénovant un bâtiment patrimonial laissé à l’abandon sur le terrain de l’établissement.

Son fils est maintenant en 5e secondaire et on est encore très loin de la première pelletée de terre, déplore-t-il.

En campagne électorale, la Coalition avenir Québec promettait qu’un concours d’architecture serait lancé pour chaque nouvel établissement bâti afin que la province ait « les plus belles écoles du monde ».

Afin d’ajouter de l’espace à Sophie-Barat, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) a donc préparé un concours pour réhabiliter une ancienne résidence pour religieuses et en faire une annexe, un projet dévoilé en grande pompe en décembre dernier.

Presque un an plus tard, la CSDM n’a toujours pas reçu l’approbation du ministère de l’Éducation et du Conseil du trésor pour procéder, indique la présidente, Catherine Harel Bourdon.