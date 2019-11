Pluie verglaçante: conditions difficiles sur les routes mardi matin

Des avertissements de pluie verglaçante sont toujours en vigueur pour les régions de la Beauce, l’Estrie, Drummondville, Vaudreuil, vallée du Richelieu et Saint-Hyacinthe. Environnement Canada prévoit entre 2 et 5 millimètres de verglas sur ces secteurs jusqu'à mardi matin.

Des avertissements de neige ont également été émis pour certains secteurs plus à l’est, comme par exemple Gaspé, Restigouche ou encore New Carlisle. Entre 10 et 15 centimètres de neige sont prévus d’ici mardi soir.

L’organisme fédéral appelle à la vigilance sur les routes. Les routes et les rues pourraient être glacées, glissantes et dangereuse en raison du verglas. Et pour les secteurs touchés par la chute de neige, les automobilistes sont invités à adapter leur conduite aux conditions routières changeantes car la visibilité pourrait être réduite.

À Montréal, la journée s’annonce nuageuse avec une bruine verglaçante intermittente en matinée et 40 % de probabilité d’averses de neige tard mardi matin et dans l’après-midi. Les températures seront stables, près de zéro, avec un refroidissement éolien de – 5 °C.

À Québec, la situation sera similaire avec une bruine verglaçante le matin et 60 % de probabilité d’averses de neige en après-midi. Le mercure affichera également 0 °C, avec un refroidissement éolien qui pourrait atteindre – 7 °C.

Écoles fermées

Plusieurs établissements scolaires ont annoncé la fermeture d’écoles, mardi matin. C’est notamment le cas de la Commission scolaire C.S du Val-des-Cerfs, mais aussi celle des Hautes-Rivières et de Saint-Hyacinthe. Près de 150 écoles sont fermées. Pour savoir si l'école de vos enfants gardera ses portes ouvertes mardi, consultez la barre d'alerte de TVA Nouvelles.