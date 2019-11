Un manque de finition

COLUMBUS | D’entrée de jeu, Claude Julien n’a pas été trop critique envers ses joueurs malgré cette défaite gênante de 5 à 2 contre les Blue Jackets de Columbus.

«Contrairement à ce que plusieurs ont pensé, a indiqué l’entraîneur en chef du Canadien, nous avons disputé un bon match. On a eu beaucoup de chances de marquer, mais la différence, c’est que nous ne sommes pas parvenus à finir le travail devant le gardien de but adverse.

«On a raté de belles occasions lors d’échappées [Brendan Gallagher, Nick Suzuki et Joel Armia notamment]. Par la suite, les Blue Jackets ont marqué leur troisième but et c’en était fait.»

Une autre punition... douteuse

Julien s’est encore plaint du comportement des arbitres, comme il l’a souvent fait depuis le début de la saison. Cette fois, c’est la pénalité imposée à Max Domi qui a mené au quatrième but des Blue Jackets inscrit par Boone Jenner dont il a été question.

«C’est une punition, disons douteuse, a-t-il insinué. Ce but a scellé l’issue de la rencontre pour nous.»

Julien n’a pas voulu lancer la pierre à son attaquant qui n’est plus l’ombre de lui-même depuis quelque temps.

«Il n’a rien à se reprocher, a prétendu Julien. Si on regarde la séquence, le joueur adverse [Alexandre Texier] se retourne pour regagner son banc. Domi ne le touche presque pas, mais il écope pour son geste.

«Je peux comprendre qu’une telle punition peut être imposée en début de match, mais quand le pointage est de 3 à 2 et que les arbitres n’ont appelé qu’une seule autre pénalité dans le match avant celle de Domi, je me pose des questions.

«Mais bon, je ne veux pas m’attarder sur cet aspect, a enchaîné Julien. Dans le fond, la défaite s’explique par le fait qu’on a manqué nos chances de marquer. Eux ont profité des leurs. C’est aussi simple que ça.

Un sommet pour les Blue Jackets

Les Blue Jackets, qui présentent la pire attaque parmi toutes les équipes de la LNH, ont inscrit cinq buts pour la première fois de la saison. Eux qui n’en avaient récolté que 15 à leurs huit matchs précédents.

«À part notre tenue en deuxième période où nous avons été carrément mauvais, je suis relativement satisfait de la prestation de mes joueurs», a dit l’entraîneur en chef John Tortorella.

«Il est bon de compter sur une avance de trois buts avec quelques minutes à faire. Ça ne nous est pas arrivé souvent récemment.»