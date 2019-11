Coupe Davis: Vasek Pospisil signe une autre victoire face à l’Américain Reilly Opelka

Après avoir remporté son match contre l’Italien Fabio Fognini la veille, Vasek Pospisil a poursuivi ses succès en battant l’Américain Reilly Opelka, lors de la deuxième journée des finales de la Coupe Davis, mardi, à Madrid.

Dans son affrontement du jour, Pospisil a renversé la 36e raquette mondiale en deux manches de 7-6(5) et 7-6(7).

Il s’agit donc du deuxième jour de suite où le 150e joueur au monde donne une avance au Canada dans ses duels de la ronde préliminaire. Rappelons que l’unifolié a vaincu l’Italie 2 à 1 en lever de rideau et que s’il l'emporte contre les États-Unis, il obtiendra son billet pour les quarts de finale du prestigieux événement.

Le natif de la Colombie-Britannique avait tout un défi devant lui, puisque son adversaire est reconnu comme un serveur d’exception. Opelka a été à la hauteur de sa réputation avec un impressionnant total de 28 as. Le Canadien n’a donc pas été en mesure de briser le service de l’Américain, mais a été capable de profiter de ses deuxièmes balles de service pour amasser de précieux points au cours des deux bris d’égalité.

Un peu plus tard en après-midi, Denis Shapovalov (15e) pourrait donner la victoire au Canada avec un gain contre Taylor Fritz (32e). Après ce duel, «Shapo» et Pospisil doivent affronter une paire composée de Sam Querrey et Jack Sock lors d’un match de double.