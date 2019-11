LEBLANC, Madeleine

(née Montpetit)



À Longueuil, le 16 novembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Madeleine LeBlanc, épouse de feu M. Marcel LeBlanc.Elle laisse dans le deuil son fils Jean (Francine Vadnais), sa fille Lise (Serge Dubé), ses petits-enfants Maxime (Marie-Pier), Philippe (Pauline), Samuel, Simon et Marie, ses arrière-petits-enfants Jacob et Colin, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 22 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 23 novembre dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l'église Ste-Bibiane, boul. St-Michel angle Dandurand.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.