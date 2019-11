MOREAU, Fernande



De Terrebonne, le 14 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Fernande Moreau, épouse de monsieur Clément Drouin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Serge, Raymonde (Janusz), Roger (Catherine), Yves (Anne), ses petits-enfants : Pierre-Marc (Elisabeth), Frédérick-André (Stéphanie), Raphaëlle, Antoine, ses arrière-petits-enfants: Kyan et Jaxon, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEle dimanche 24 novembre de 10h à 12h suivi de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu au salon même à 16h30.