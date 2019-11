ST-ONGE, Lise



À Huntingdon, le vendredi 15 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Lise St-Onge.Elle laisse dans le deuil son fils Mario, ses frères Philippe et Réal (Marie-Claire Racine), sa soeur Hughette (René Brière) et sa bonne amie Gisèle Cartier (Joffre L'Heureux) ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontées il n'y aura pas de funérailles.Direction funéraire :170, RUE CHÂTEAUGUAYQUÉBEC, J0S 1H0, 450-264-5331Les messages de sympathie peuvent être transmis au :