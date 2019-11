LAVALLÉE, Sr Madeleine, CND

(S.S.-Madeleine-Maureen)



est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 14 novembre 2019, à l'âge de 93 ans et 1 mois dont 72 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de feu Eugène Lavallée et de feu Alice St-Pierre.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Pauline Lavallée ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame désirent remercier tout le personnel de la Résidence Bon-Secours pour les excellents soins prodigués.Les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à la5015, ave Notre-Dame-de-GrâceMontréal, H4A 1K2Mardi, le 26 novembre 2019, à partir de 12h30. Les funérailles seront célébrées à 13h45 à la chapelle de la Résidence Bon-Secours.L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.