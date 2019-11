BENOIT, Serge



À l'hôpital Charles LeMoyne est décédé à l'âge de 80 ans, Monsieur Serge Benoit, époux bien-aimé de Marie-Marthe Lefebvre.Il laisse aussi dans le deuil ses fils Patrice et Martin (Guylaine), ses deux petits-enfants Marianne et Jonathan ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs.La mise en terre aura lieu dans l'intimité ce vendredi 22 novembre au cimetière Saint-François d'Assise.Propriétaire, Robert Cenacwww.salonfuneraireLFC.com