BILLARD (née BEAUCHAMP)

Monique



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Monique Billard Beauchamp, décédée à l'Institut de gériatrie de Montréal, le 15 novembre 2019, à l'âge de 87 ans. Elle était la fille de feu Alphonse Beauchamp et de feu Gabrielle Beaucage. Elle était l'épouse de Robert Billard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge, Alain (Caroline Breton) et Chantal (Alain Beaudoin), ses petits-enfants : Sabrina, Jessica et Mathias, ses frères et soeurs : feu Jean-Paul, feu Madeleine, Ghislaine, feu Suzanne, Carmen, Marthe et André ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la :le vendredi 22 novembre 2019 de 13h30 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 et le samedi 23 novembre 2019 de 9h00 à 10h00.Les funérailles suivront samedi 23 novembre 2019, dès 11h00 en l'Église St-François d'Assise (700 rue Georges-Bizet, Montréal, H1L 5S9).Des dons à l'Opération Bonne Mine de la Société de St-Vincent de Paul ou à l'Institut de gériatrie de Montréal seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel de l'Institut de gériatrie de Montréal ainsi que le personnel de l'hôpital Santa-Cabrini pour leurs bons soins et dévouement auprès de Mme Billard Beauchamp.