PROULX, Caroline



À Salaberry-de-Valleyfield, le 18 novembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Carole Proulx (Caroline pour les intimes).Elle laisse dans le deuil son conjoint Yves Millet, ses frères Marc (Carmen) et Robert (Huguette), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 novembre 2019 de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche de 9h à 11h:www.maisonfuneraireroussin.comUne liturgie aura lieu le dimanche 24 novembre 2019 à 11h, à la maison funéraire.Merci de ne pas envoyer de fleurs. Profitez plutôt de l'occasionpour faire un don:offrir un cadeau et vivre un moment privilégié avec votre conjoint(e)ou un(e) ami(e) précieux(se).La vie est courte et on peut perdre si subitement une personne aimée.