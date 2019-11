MELANÇON, Jean



De Laval, le 18 novembre, à l'âge de 91 ans, est décédé Jean Melançon, époux en premières noces de feu Orise Vaudry et en secondes noces de Hélène Lamarche.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Raymonde, Claudette (Réal), Mario (Nathalie), Carole, Line, Stéphane (Manon) et Christian, ses onze petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Georges, ses neveux et ses nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele lundi 25 novembre dès 11h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 11h30 au salon.