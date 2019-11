DUGUAY (née CÔTÉ)

Rosianne



À Laval, le 11 novembre 2019, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Rosianne Côté, épouse en premières noces de feu M. Lionel Duguay et en secondes noces de feu M. Gilbert Boudreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manuella (Mario), Claude (Lucie), Ninon et Charline (Alain), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Denise et Marie-Paule ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le mercredi 27 novembre 2019 dès 15h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 18h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à CHAÎNE DE VIE seraient appréciés.