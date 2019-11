ACHIM, Guy



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Guy Achim, le mercredi 13 novembre 2019 à l'âge de 88 ans.Outre son épouse Réjeanne Bourgault, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre Achim (Dorothée Minville) et Stéphane Achim (Stéphanie Bouchard), ses petits-enfants Jean-Christophe Achim, Timothé Achim et Magalie Achim, son frère Laurent Achim (Marie-Claire), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 28 novembre 2019 de 17h à 19h à la résidence funéraire307, RIVERSIDEST-LAMBERTUne cérémonie aura lieu le même jour à cet endroit à 19h.La famille tient à remercier le département d'oncologie de l'hôpital Charles-Lemoyne ainsi que tout le personnel du CHSLD Saint-Lambert-sur-le-golf.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'hôpital Charles-Lemoyne - oncologie.