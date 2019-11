RICARD, Rita (née Jetté)



Au CHSLD St-Jacques, le 16 novembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Rita Jetté, épouse de feu M. Gérard Ricard, demeurant à St-Jacques.La défunte laisse dans le deuil ses filles: France, Céline (Étienne Brisson), Patricia (Alain Borduas) et Sonia (Vincent Marquis), ses petits-enfants; Gabrielle, Arianne, Raphaël, Vincent, Mariclode, Félix et Malek, sa soeur Denise Jetté, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et jour des funérailles à compter de midi à la51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES QC J0K 2R0Les funérailles seront célébrées le samedi 23 novembre 2019 à 14h en l'église paroissiale de St-Jacques.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com