DURAND, Jacqueline

(née Daunais)



À la Maison Adhémar Dion de Terrebonne, entourée de sa famille, est décédée le 17 novembre 2019 à l'âge de 85 ans, Jacqueline Durand (née Daunais), épouse de Lucien Durand.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé, ses filles, Marie-Pierre (Pierre Cofsky), Annick (Michael Muise), Marianne (Martin Malo), précédé de son fils feu Jacques.Elle était la grand-mère adorée de neuf petits-enfants, Philippe, Lucas, Katrina, Charles, Felix, Vincent, Frédérique, Gabrielle et Justin.Elle laisse également ses soeurs, Rita, Pierrette et Jeannine, ses frères feu René et feu Yvon, sa belle-soeur Angèle ainsi que de nombreux neveux et nièces au Québec et en France, parents et amis.Nous remercions le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar Dion pour leur soutien.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 novembre 2019 de 13h à 17h et de 19h à 21h à la939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNELe service aura lieu le samedi 23 novembre 2019 à 11h en l'église Saint-Louis-de-France, 825, rue St-Louis, Terrebonne. Ouverture du salon samedi dès 9h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs, un don à la Maison Adhémar Dion serait apprécié, cartes disponibles au salon.