LORANGE, Bernadette

(Bastien)



Le 13 octobre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Bernadette Lorange (Bastien), épouse de feu Germain Lorange.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard Lorange (Louise Dorval), feu Mireille Lorange et Danielle Lorange Corbeil (Robert Corbeil), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 novembre de 10h à 11h en l'église Très-Saint-Sacrement (800 rue Provost, Lachine), suivi du service en l'église à 11h.