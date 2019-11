PILON BOILEAU, Gaëtane



À La Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, le 17 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Gaëtane Boileau, veuve de monsieur Marcel Pilon.Elle a demeuré à L'Île-Bizard et à Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants: Hélène (Serge Pelletier), Richard, Lyne (Benoît Jean), Louise (Stéphan Marcoux) et Jean-Marcel (Sophie Bourbonnais). Elle laisse aussi dans le deuil ses neuf petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à la12 AVENUE SAINT-CHARLESVAUDREUIL-DORIONle jeudi 21 novembre de 15h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 22 novembre dès 9h, afin de recevoir les condoléances des parents et amis.Les funérailles seront célébrées le vendredi 22 novembre à 10h30, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil (414 av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion), suivies de l'inhumation au cimetière St-Jean-Baptiste.La famille désire remercier particulièrement La Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges d'une part pour les bons soins prodigués et d'autre part pour avoir permis à Madame Gaëtane Pilon de vivre ses derniers moments dans la dignité et entourée de ses proches.En guise de sympathie, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges (90 Como Gardens, Hudson, Qc, J0P 1H0) seraient appréciés de la famille.