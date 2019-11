DROUIN, Raymond



À Repentigny, le mercredi 13 novembre 2019 est décédé, à l'âge de 78 ans, Raymond Drouin, époux de Nicole Perras Drouin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée (Stéphane Crevier), Sébastien (Josée Yergeau) et Caroline, ses petits-enfants Florence, Nicolas, Victoria, Julia et Sophia, son frère Maurice (Germaine Perras), ses soeurs Yvette (Harvey Godin) et Lorraine (Alain André), ses belles-soeurs Gisèle (Jacques Carpentier), Angèle, Pauline (Denis Guimond) et Huguette ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 24 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lundi 25 novembre de 9h à 11h.Les funérailles seront célébrées le lundi 25 novembre 2019, à 13h en l'église Notre-Dame-des-Champs située au 187 boul. d'Iberville à Repentigny, J6A 1Z1 et de là au Repos St-François D'Assise.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.