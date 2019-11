TOURANGEAU, Paul



Le 14 novembre 2019, à l'âge de 99 ans et 9 mois, est décédé Paul Tourangeau, époux de feu Alice Bouthillier.Il laisse dans le deuil ses soeurs Gertrude et Jeannette, son frère Lionel (Jacqueline) ainsi que de nombreux neveux et nièces.L'inhumation de ses cendres sera célébrée en été 2020 dans l'intimité de sa famille.425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC, J5R 2K8www.dignitequebec.com