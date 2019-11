DES PINS, Michel



À La Maison Adhémar-Dion, le 15 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Des Pins, époux de Mme Carole Rondou.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Roxane (Christian), Vincent (Alexandra), ses petits-enfants adorés Mathieu et Guillaume, sa mère Réjane Brisebois, son frère André (Marjolaine), son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au :15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES H1A 3X1Tél: 514-498-7682Condoléances: www.cfdt.cale dimanche 24 novembre de 12h00 à 16h00, suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.En sa mémoire, un don à La Maison Adhémar-Dion et/ou à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.