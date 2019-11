STE-MARIE, Adjutor



Au CHSLD Yvon Brunet de Montréal, le 16 novembre 2019 à l'âge de 96 ans, est décédé M. Adjutor Ste-Marie, époux de feu Mme Antonia Laberge.Il laisse dans le deuil ses fils Gilles (Martine Morissette) et Serge (Anne-Marie Trifiletti), sa fille Carole (Pierre Wener) et ses petits-enfants Sabrina et Philip.La famille vous accueillera au complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 avenue Dollard, Lasalle H8N 2J1,le samedi 23 novembre 2019 à compter de 14h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 17h en la chapelle du salon funéraire.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD équipe du 2ème étage pour les bons soins portés à M. Ste-Marie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.