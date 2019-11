LAUZON, Lorenzo



Le vendredi 15 novembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Lorenzo Lauzon, de Rigaud.Il laisse dans le deuil son épouse Claire Sabourin, sa fille Ginette, ses deux frères Gérald et Ronald, ainsi que son beau-frère, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces. Il est parti rejoindre son fils André.Il sera exposé aux :450-451-4421www.aubryetfils.comle mercredi 20 novembre 2019 de 11h à 16h et de 19h à 22h, ainsi que le jeudi 21 novembre dès 10h.Les funérailles auront lieu le jeudi 21 novembre 2019 à 14h, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Un merci tout spécial au personnel du 8e étage de l'Hôpital du Suroît pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.