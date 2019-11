LEGAULT, Denis



À Laval, le 14 novembre 2019, est décédé à l'âge de 69 ans, M. Denis Legault, époux de Mme Francine Guay, domicilié à Laval.Maintenant auprès de ses parents Mme Yvette Lalande et M. Maurice Legault, il laisse aujourd'hui dans le deuil son épouse Francine, ses enfants Benoît (Josée), Nathalie (Steve), Émilie (Jonathan), Marie-Josée (Jonathan) et Geneviève (Hugo). Il quitte également ses neuf petits-enfants, son frère Martin (Nathalie), ses beaux-frères, belles-soeurs, ses tantes, ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 23 novembre à 14h30, en l'église St-André-Apôtre, 1 Route des Seigneurs, Saint-André d'Argenteuil où la famille recevra vos condoléances à compter de 13 heures.À la mémoire de M. Legault, votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval. (Cartes disponibles à l'église.)La direction des funérailles est confiée à la :4 RUE LEGAULTST-ANDRÉ D'ARGENTEUIL(450)537-3396www.salonmercier.com