PESANT, Monique (née Gagné)



À Mascouche, le 5 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Monique Pesant (née Gagné), épouse de feu M. Fernand Pesant.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Alain (Suzanne) et Gilbert, ses petits-enfants Annie et Louis-Charles, ses quatre soeurs Cécile, Annette, Jeanne et Georgette, ses beaux-frères Laurent, Jean-Claude et Bernard (Céline), ses belles-soeurs Françoise (Gilles), Claire (Paul) et Jocelyne, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances lede 9h30 à 11h30 à la1284 CHEMIN ST-HENRIMASCOUCHE, QC, J7K 2N4Les funérailles auront lieu ce même jour à 12h en l'église St-Henri de Mascouche, 3000 chemin Ste Marie, Mascouche, QC, J7K 1P1.