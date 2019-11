FILION, Yvonne



À Montréal, le 10 novembre, à l'âge de 61 ans, est décédée Yvonne Filion.Elle laisse dans le deuil sa soeur Mary Filion, son neveu et sa nièce Émilie et Marc-Antoine Filion-Lebel, parents et amis.La famille vous accueillera au salonle dimanche 24 novembre dès 13h; une cérémonie commémorative sera célébrée à 15h30 au même endroit.