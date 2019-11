PIAZZA, L’Honorable Vincenzo



Subitement, à Montréal, le 17 novembre 2019, à l’âge de 49 ans, est décédé M. Vincenzo Piazza, fils de M. Aldo Piazza et de Mme Monique Bédard.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa conjointe Marie-Claude Sasseville, ses enfants David (Geneviève), Ugo (Jonathan) et Lori, sa soeur Katia (Douglas), ses nièces Stellina et Aliya, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 novembre 2019 dès 11h au complexe funéraireUne cérémonie y sera célébrée ce dimanche à 16h en la salle Aline Dallaire.Au lieu de fleurs, des dons à l’Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.