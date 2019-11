LADOUCEUR, Sylvain



C’est avec une douleur immense que nous vous annonçons que Sylvain Ladouceur est allé rejoindre sa mère Lucille, le 14 novembre 2019, à l'âge de 53 ans.Il a entouré d’amour sa famille tout au long de sa vie et s’est impliqué professionnellement en tant que pompier pour la Ville de Montréal. Il a aussi cultivé de multiples amitiés chaleureuses à travers ses activités et loisirs qu’il pratiquait avec intensité. Son départ inattendu brise le coeur de chacun des membres de sa famille.Vous pourrez venir le saluer une dernière fois dimanche le 1er décembre 2019 de 10h00 à 16h00 au :Seront là pour vous accueillir sa conjointe Sonia, ses enfants Kathia (Shaun) et Gabriel (Marylee), son père Gérald, sa soeur Sylvie (Marcel), ses filleules, Fanny et Alexandra, ses neveux, Alexandre et Xavier. Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Chantal McKenna.Un hommage à sa vie aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Suicide Action en la mémoire de Sylvain Ladouceur.