C’est dur de finir sa vie toute seule

J’ai pris ma retraite il y a cinq ans après avoir travaillé toute ma vie. Sur le plan financier, sans être riche quand même, je n’ai pas à me plaindre. Mais sur le plan affectif, je fais face à un vide qui s’est accentué à partir du moment où j’ai cessé de voir mes collègues. Non pas que j’avais créé de solides amitiés au bureau, mais ça me faisait du monde à qui parler, ce que je n’ai plus depuis que je suis confinée à ma petite routine quotidienne et que je n’entretiens aucun contact.

J’ai une sœur avec qui je me suis brouillée il y a 20 ans et que je n’ai pas envie de relancer de peur de me faire rejeter encore une fois. Une de ses filles est ma filleule, mais quand sa mère a coupé le lien, elle s’est rangée de son bord. Comme vous voyez, c’est pas fort mon affaire côté relations humaines, d’autant plus que je ne parle pas à mes voisins, de peur de me faire envahir. Heureusement qu’il y a les livres, la radio et la télé, sinon je me sentirais bien seule.

A.B.

Avez-vous déjà songé que créer des relations humaines, ça se fait à deux. Il faut que les deux parties le veuillent et que les deux parties entretiennent un échange équilibré pour se sentir appréciées en même temps qu’appréciables. Peut-être avez-vous fait en sorte de vous retrouver ainsi ?