Chiens dangereux : la sœur d’une victime plaide pour plus de sévérité

Lise Vadnais, la sœur de Christiane Vadnais qui a été tuée par un pitbull à Pointe-aux-Trembles en 2016, plaide pour que la loi soit plus sévère en ce qui concerne les chiens dangereux.

Le regroupement dont elle faire partie a lancé une pétition lundi afin qu’il y ait davantage de mesures préventives dans la loi 128.

L’objectif est de sensibiliser la population et que le gouvernement sache qu’ils veulent un changement au niveau des lois.

«On veut que ce soit sévère et qu’il y ait une tolérance zéro vis-à-vis des chiens dangereux parce qu’on ne veut plus que des événements, qui continuent d’arriver, se reproduisent encore. On veut que le gouvernement entende davantage les victimes», a-t-elle déclaré mardi, au micro de Mario Dumont, à QUB radio.

Mme Vadnais estime que le gouvernement est dans une bonne position pour agir à ce niveau en raison des cas récents qui ont été médiatisés.

«Il ne faut pas privilégier le droit d’avoir un chien dangereux au droit de la sécurité publique, a-t-elle affirmé. Aujourd’hui, c’est comme si on privilégiait le chien ou le propriétaire de chien ou les refuges plutôt que la sécurité publique.»

Mme Vadnais est consciente qu’il s’agit d’un changement de «mentalité» qui doit s’opérer au Québec, mais elle estime que la population est «prête».

«Les gens sont beaucoup plus sensibles et se disent : “hey, je ne veux pas que mon voisin ait un chien dangereux et que je sois obligé, chaque fois que je sors, d’avoir peur qu’il me saute dessus.” Personne ne veut avoir comme voisin quelqu’un qui a pitbull qui nous gronde après et qui saute après la clôture quand on passe à côté», a-t-elle indiqué.

Pour Lise Vadnais, il est également primordial que les propriétaires de chien soient conscients de la dangerosité de leur bête et de l’historique de celle-ci au moment de l’adoption.