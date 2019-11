Comment secourir mes parents?

C’est suite à la lecture de certaines lettres qui traitaient, dans votre rubrique, du sujet qui me préoccupe que j’ai décidé de vous soumettre mon problème. Je devrais plutôt dire notre problème puisqu’il concerne d’abord nos vieux parents, et par le biais, ma sœur, son mari et moi.

J’ai quitté mon patelin natal et la maison familiale il y a de nombreuses années pour aller faire ma vie en ville. Ma profession tout comme mon orientation sexuelle me le commandaient. Ma sœur et son mari, un entrepreneur de la région, ont fait leur vie en habitant pas très loin de chez mes parents. On n’a jamais eu de différends eux et moi, mais on ne se voyait que lorsque je rendais visite à mes parents.

Nos parents ont vieilli comme tout le monde, mais lors de ma dernière visite chez eux, j’ai constaté que notre père en avait beaucoup perdu sur le plan cognitif et que ma mère peinait beaucoup à s’occuper de lui, vu qu’elle a subi une fracture de la hanche l’an passé et qu’il lui est encore difficile de se déplacer.

Mes parents auraient besoin d’avoir de l’aide à domicile de façon continue, et ma foi, leurs finances le leur permettraient. Sauf que ma sœur s’est mise en tête de vendre leur maison et de les déménager chez elle. Ma mère m’a dit qu’elle n’avait pas du tout envie de déménager, rendue à son âge, que ça risquait de perturber encore plus mon père, mais ma sœur insiste lourdement.

Comme j’ai toujours vécu un peu en marge de la famille, je ne sais pas trop comment confronter ma sœur et mon beau-frère sur le sujet du projet de déménagement. Mais comme ma mère m’a demandé de l’aider à se faire entendre, je ne sais trop par quel bout prendre cette affaire. Je ne souhaite pas confronter ma sœur qui est assez « pitbull » et qui pourrait se cabrer, mais j’aimerais aider ma mère. Un conseil serait apprécié.

Anonyme

Le chemin le plus simple pour donner la parole à votre mère ainsi que faire entendre votre point de vue serait de demander la convocation d’un conseil de famille, auquel votre sœur ne pourrait pas s’opposer. Pour la convaincre, vous pourriez faire valoir, en plus des arguments invoqués par votre mère, le fait que de déplacer quelqu’un de psychologiquement perturbé comme votre père ne serait pas l’idéal. Bonne chance !