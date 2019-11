Contrat de travail: l’attente est terminée pour les agents de sécurité

Plus de 15 000 agents de sécurité pourront profiter du nouveau contrat de travail signé l’an dernier à la suite du décret finalement adopté par le Conseil des ministres.

Le ministre du Travail Jean Boulet a annoncé mercredi l’adoption des modifications proposées au décret sur les agents de sécurité.

Au total, le décret sur les agents de sécurité touche environ 22 500 travailleurs et quelque 215 employeurs, qui sont respectivement représentés par le Syndicat des Métallos, section locale 8922 de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), et par l’Association provinciale des agences de sécurité.

Les modifications proposées permettent, entre autres, une hausse salariale moyenne de 1,66 % par année jusqu’en juillet 2022, la création d’un régime enregistré d’épargne-retraite collectif, l’ajout d’une semaine de congé ainsi que la rémunération des congés de maladie. Il devrait entrer en vigueur le 4 décembre 2019.

«Je suis en action avec mes équipes pour accélérer le traitement des demandes de modification d’un décret, tout en respectant les balises prévues par la loi», a notamment déclaré le ministre Boulet.

Le 28 mai 2018, la section locale 8922 du Syndicat des Métallos, annonçait qu’une entente de principe de cinq ans avec le gouvernement du Québec avait été entériné par l’ensemble de ses membres réunis dans 64 assemblées tenues dans 34 villes du Québec.

Près d’un an et demie après l’adoption de l’entente, le gouvernement n’avait toujours pas entamé la procédure en question selon la partie syndicale qui incitait les membres mécontents à écrire au ministre.

Le secteur de la sécurité privée fait l’objet d’un décret qui fixe des conditions de travail minimales pour l’ensemble de l’industrie.