ARSENEAULT, André



À Montréal, le jeudi 14 novembre 2019 est décédé, à l'âge de 90 ans, André Arseneault, veuf de Colette Mathieu.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy, Michel, Carole (Marc) et Jean (Chantal), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 24 novembre 2019 de 14h à 17h.La famille aimerait remercier chaleureusement l'équipe du troisième du CHSLD Paul Lizotte.