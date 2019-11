GARAND, André



À Montréal, le 15 novembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. André Garand, époux de Mme Solange Frenette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Manon (Denis Bernier) et Chantal, les enfants de son épouse, son petit-fils Vincent, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 novembre de 13h à 16h au :3198, RUE ONTARIO E.MONTRÉAL, QC, H1W 1P2Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire cette même journée à 16h en la chapelle du complexe.